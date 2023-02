Lirik dan Terjemahan Lagu Bottle Me Your Tears - Pamungkas: Shouts and Self Blames

Musisi Pamungkas baru saja sukses menggelar konser bertajuk 'Birdy South East Asia Tour' di Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura pada Agustus dan September 2022 lalu - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Bottle Me Your Tears milik Pamungkas.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Bottle Me Your Tears - Pamungkas.

Lagu Bottle Me Your Tears ini diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi Pamungkas.

Dirilis pada tahun 2018, lagu Bottle Me Your Tears masuk dalam album Pamungkas yang bertajuk 'Walk The Talk'.

Lagu Bottle Me Your Tears milik Pamungkas ini memiliki makna yang mendalam tentang perpisahan yang menyakitkan.

Dengan lirik berbahasa Inggris, lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berpisah karena keegoisan dan gengsi mereka masing-masing.

Lirik dan terjemahan lagu Bottle Me Your Tears - Pamungkas

Bottle me your tears

Simpan air matamu

Write a note on it

Tulislah disebuah surat

I can tell that you’re sorry

Akui bahwa kau menyesal

That you love me bad

Bahwa kau sangat mencintaiku