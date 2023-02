Resmi Jadi Sosok Ayah, Achmad Megantara Ungkap Nama Putri Pertamanya dengan Asri Faradila

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Achmad Megantara kini resmi menjadi sosok ayah.

Diketahui, Achmad Megantara telah menikah dengan Asri Faradila Sam Putri pada Sabtu (22/1/2022) di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

Kini, Achmad Megantara dan Asri Faradila telah dikaruniai putri pertama.

Melalui Instagram @megantaraaa, Achmad Megantara mengungkapkan nama putrinya yang lahir pada Rabu (1/2/2023) tersebut.

"Alhamdulillah telah lahir putri pertama kami Ashyeara Elshanum Nooralyn pada tanggal 1 Februari 2023.

Mohon doanya semuanya," tulis keterangan postingan.

Baca juga: Achmad Megantara Resmi Nikahi Asri Fadila yang Terpaut Usia 6 Tahun: Semoga Dapet Momongan Cepet

Achmad Megantara mengunggah video singkat sebelum Asri Faradila melahirkan hingga putrinya lahir.

Kabar bahagia ini pun turut mendapat ucapan selamat dari beberapa rekan artis.

"Selamat Maseeeee & istri (emoji hati) (emoji kedua tangan menyatu)," tulis Instagram @andirianto_official.

"Congrats yaaa (emoji hati)," tulis Instagram @wanda_haraa.

"Omggggg Selamat Megan & Dilla (emoji mata bentuk hati berjumlah 4)," tulis Instagram @karinasalim.

"Yeayy congrats..welcome to the world Ashyeara (emoji hati berjumlah 2)," tulis Instagram @donnymichael.

"Aaaaaaaaa so happy for you dekk.. congratsss megannn n istri (emoji hati berjumlah 3) welcome to parenting life (emoji mata bentuk hati)," tulis Instagram @westnydj.

Achmad Megantara ungkap nama putri pertamanya yang lahir pada Rabu (1/2/2023). (Tangkapan layar Instagram @megantaraaa)

Potret Putri Pertama Achmad Megantara