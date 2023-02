Lirik Lagu Daughter - Ben Rector: The Most Perfect Tiny Human, I Got a Daughter Now

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Daughter yang dipopulerkan oleh Ben Rector dalam artikel berikut ini.

Lagu Daughter dirilis pada 2022 kemarin.

Lirik Lagu Daughter - Ben Rector:

"Are you okay if I just sing this song real quick?"

"Yeah, wait, loud"

"I sing generally pretty loud"

"Sing loud again"

"Okay, here we go"

Baca juga: Lagunya Makin Naik Usai Ditempel Cuplikan Film Ayla The Daughter of War, Melly Goeslaw: Qodarullah

Lately I've been going through changes

I've been doing a little light rearranging

Blew up my whole life, I'm not complaining

Just thought I'd start with some honesty

I used to only be concerned with my career getting bigger

I started zoomin' out and seeing big pictures