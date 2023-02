Sebelum Operasi Pengangkatan Rahim Melaney Ricardo Ungkap Banyak Diskusi dengan Teman Artis

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Melaney Ricardo mengaku banyak berdiskusi dengan beberapa teman artis sebelum menjalani tindakan operasi pengangkatan rahim.

Diketahui sebelumnya, Melaney Ricardo mengidap Adenomiosis hingga berjung pada pengangkatan rahim.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (4/1/2023) Melaney Ricardo membeberkan hal tersebut.

Melaney Ricardo mengatakan bahwa selebgram Rachel Goddard juga pernah melakukan operasi pengangkatan rahim.

Oleh sebab itu sebelum memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan rahim, Melaney Ricardo mengaku banyak berdiskusi dengan Rachel Goddard.

"Kemarin temen-temen bilang kan kalau, 'Kak Mel, penyakitnya sama kayak penyakitnya Rachel Goddard',"

"Yes Rachel itu adalah salah satu yang gue banyak nanaya sama dia, karena dia juga operasi pengangkatan rahim," ucap Melaney Ricardo.

Tak hanya berdiskusi dengan Rachel Goddard, Melaney Ricardo mengaku ia juga sempat berdiskusi dengan aktris Melanie Subono dan istri dari presenter Akmal Fadli, Rani Fadli.

"Setelah itu Melanie Subono, dia bilang you go for it, you stronger. Thanks ya Mel."

"Terus Rani Fadli itu dia juga pengangkatan rahim," terang Melaney Ricardo.

Setelah melakukan operasi pengangkatan rahim, aktris kelahiran Medan, Sumatera Utara itu mengaku tetap bersyukur dengan segalanya yang terjadi.

Kendati di usianya yang menuju 42 tahun Melaney Ricardo tidak lagi memiliki rahim.

Ia tetap bersyukur bahwa ia dan Tyson James Lynch telah dikaruniai dua orang anak.

Melaney Ricardo dikabarkan mengidap Adenomiosis. (Tangkapan layar YouTube Melaney Ricardo)

"Operasi yang aku lakukan itu adalah operasi pengangkatan rahim."