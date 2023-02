Sold Out! Tiket Konser NCT Dream: The Dream Show 2 in Jakarta selama 3 Hari jadi Trending di Twitter

Tiket konser NCT Dream: The Dream Show 2 in Jakarta selama tiga hari ludes terjual. Jadi trending di Twitter setelah 'war ticket' berakhir.

TRIBUNNEWS.COM - Grup Idola asal Korea Selatan NCT Dream kembali menghibur penggemar Indonesia dengan mengadakan konser tur bertajuk The Dream Show 2 in Jakarta.

Konser tunggal pertama NCT Dream di Indonesia pernah digelar pada Maret 2020.

Kini grup sub-unit ketiga dari NCT itu kembali dengan konser selama tiga hari di Indonesia Conventon Exhibition (ICE) BSD Tangerang, pada tanggal 4, 5, dan 6 Maret 2023.

Konser ini menjual enam kategori yang dibagi menjadi jenis empat bagian dengan harga bervariasi.

Kategori CAT 1 dan 2 hanya dapat dibeli melalui Livin' by Mandiri sebagai metode pembayaran ekslusif.

Sementara kategori CAT 3, 4, 5, dan 6 dapat dibeli di Loket.com, dengan semua metode pembayaran.

Kemudian tiket termurah yaitu pada Cat 6A dan 6B atau warna ungu dengan harga Rp 1 juta.

Sedangkan tiket termahal yaitu untuk kategori CAT 1A, 1B, 1C, 1D atau warna hijau dengan harga Rp 2.750.000.

Menariknya, tiket tersebut langsung ludes terjual dalam waktu singkat pada hari pertama penjualan, Sabtu (4/2/2023) siang.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak promotor, Dyandra Global Edutainment.

Promotor juga mengapresiasi antusiasme NCTzens, panggilan untuk penggemar NCT.

"NCTzens you are truly amazing!"

"Tickets for NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2: In A DREAM' in JAKARTA are officially sold out," tulis promotor, dikutip dari Instagram Story @dyandraglobal, pada Minggu (5/2/2023).

Kabar ini pun membuat Twitter ramai dengan tagar TDS2inJAKARTA pada Minggu (5/2/2023).