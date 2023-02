Dibintangi Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun, Drama 'Legend of the Blue Sea' Tayang Mulai Hari Ini di TV

Cuplikan Drakor Legend of the Blue Sea

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea Legend of the Blue Sea tayang mulai hari ini di NET TV, Senin (6/2/2023).

Drama Legend of the Blue Sea akan tayang setiap hari, pukul 18.00 WIB.

Aktor Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun yang membintangi drama romantis tentang kisah cinta seorang manusia dengan putri duyung ini.

Legend of the Blue Sea bercerita tentang seorang penipu bernama Heo Joon Jae (Lee Min Ho) yang bertemu dengan putri duyung yang polos bernama Shim Chung (Jun Ji Hyun) di Spanyol.

Awalnya, Joon Jae pura-pura baik agar bisa mendapatkan gelang indah yang dipakai Shim Chung.

Setelah sering bersama, mulai tumbuh benih cinta antara Joon Jae dan Shim Chung.

Namun, Joon Jae belum mengetahui bahwa wanita yang bersamanya itu adalah putri duyung.

Cuplikan Drakor Legend of the Blue Sea (istimewa)

Berkat berperan dalam Legend of the Blue Sea, Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun mendapat penghargaan Best Couple dan Top 10 Stars dari 24th SBS Drama Awards.

Selain itu, Lee Min Ho juga meraih Top Excellence Award, Actor in a Genre & Fantasy Drama dari ajang penghargaan yang sama.