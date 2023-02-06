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Lirik Lagu

Lirik dan Terjemahan Lagu Strawberry Moon - IU: Keodaran Strawberry Moon Han Seukup

Simak lirik lagu Strawberry Moon yang dinyanyikan oleh IU. Sejak dirilis satu tahun lalu, video klip lagu ini sudah ditonton lebih dari 33 juta kali p

Penulis: Dian Hastuti
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Lagu Strawberry Moon - IU: Keodaran Strawberry Moon Han Seukup
Tangkap layar kanal YouTube 1theK
Lirik dan terjemahan lagu Strawberry Moon - IU 

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Strawberry Moon yang dinyanyikan oleh soloist asal Korea Selatan, IU.

Lagu ini dirilis pada 18 Oktober 2021 di kanal YouTube 1theK.

Dirilis satu tahun lalu, video klip lagu ini sudah diputar lebih dari 33 juta kali oleh pengguna YouTube pada Senin (8/2/2023).

Lagu Strawberry Moon ini juga merupakan comeback pertama IU setelah merilis album LILAC.

Berikut lirik lagu Strawberry Moon yang dinyanyikan oleh IU.

Lirik lagu Strawberry Moon - IU

[Verse 1]

Dari igeogani seodulleo jeoleun piya

Mindeulle han songi deulgo

Sarangi eojireoi tteodanineun bamiya

Naraga sappunhi iruryeom

[Pre-Chorus]

Paengpaenghan eodum sairo

Tteooreuneun gibun

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Strawberry Moo
penyanyi IU
Korea Selatan
YouTube
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