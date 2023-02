Lirik dan terjemahan lagu Unsteady Feeling - Pee Wee Gaskins. Terdapat petikan lirik 'Oh you made me feel This unsteady feelings'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Unsteady Feeling yang dinyanyikan oleh Pee Wee Gaskins.

Lagu Unsteady Feeling merupakan hasil kolaborasi Pee Wee Gaskins dengan A Nayaka yang dirilis pada 19 Agustus 2022.

Sementara lirik pada lagu Unsteady Feeling ditulis oleh Adi Saptadi, Dochi Sadega, dan A Nayaka.

Dalam lagu Unsteady Feeling terdapat petikan lirik 'Oh you made me feel This unsteady feelings'.

Lirik dan Terjemahan Lagu Unsteady Feeling - Pee Wee Gaskins

Oh you made me feel this unsteady feelings

Oh, kamu membuatku merasakan perasaan yang tidak stabil ini

(Everytime I'm with you I'm never ready, shawty always makes me feel unsteady)

(Setiap kali aku bersamamu aku tidak pernah siap, kamu selalu membuatku merasa goyah)

Remember that night

ingat malam itu

I saw you walking by

Aku melihatmu lewat

The first time I realize

Pertama kali aku sadar

I can't stop thinking about you

Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu

Every second, every minute

Setiap detik, setiap menit

Every hour, every day

Setiap jam, setiap hari

Let's set this spark on fire

Mari kita nyalakan percikan api