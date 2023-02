Chord Gitar dan Lirik Lagu Marai Budreg - Ndarboy Genk: Yen Pancen Wes Ora Sejalan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Marai Budreg dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Marai Budreg dirilis Ndarboy Genk pada 28 Oktober 2022.

Chord gitar dan lirik lagu Marai Budreg milik Ndarboy Genk

(Intro) C Fm C Fm

Am D Dm G..

C Gm

Ngene salah.. ngono salah..

F C

Yen koyo ngene aku sing ngalah..

Am E/G# G D/F#

Aku karo kowe, kowe karo de'e..

Dm G C Fm

Aku ikhlas trimo meneng wae..

C Gm

Iki piye.. kudu piye..

F C

Tresnoku pancen opo anane..

Am E/G# G D/F#

Aku wes tenanan.. wes kadung berkorban..

Dm G C

Meh bertahan wes rakuat tenan..

Dm Em

Remok.. ajur mumur setyoku..

Fm G

Kowe milih karo sing ora mutu..

(Chorus)

C E

Yen pancen wes ora sejalan..

Am C

Ra usah nesunan..

F Em Dm G

Wes reti ujunge bakalan bubaran..

C E

Pancen mung marai budreg..

Am C

Aku seng kudu mandeg..

F G (C)

Nglanjutke langkah karo ati sing teteg..

(Intro) C Fm C Fm

C Gm

Iki piye.. kudu piye..

F C

Tresnoku pancen opo anane..

Am E/G# G D/F#

Aku wes tenanan.. wes kadung berkorban..

Dm G C

Meh bertahan wes rakuat tenan..

Dm Em

Remok.. ajur mumur setyoku..

Fm G

Kowe milih karo sing ora mutu..

(Chorus)

C E

Yen pancen wes ora sejalan..

Am C

Ra usah nesunan..

F Em Dm G

Wes reti ujunge bakalan bubaran..

C E

Pancen mung marai budreg..

Am C

Aku seng kudu mandeg..

F G C

Nglanjutke langkah karo ati sing teteg..

G C E

Yen pancen wes ora sejalan..

Am C

Ra usah nesunan..

F Em Dm G

Wes reti ujunge bakalan bubaran..

C E

Pancen mung marai budreg..

Am C

Aku seng kudu mandeg..

F G (C)

Nglanjutke langkah karo ati sing teteg..

E Am G

Huwoo.. aa aaaa..

F G C

Mugo Gusti maringi jodoh seng mantep..

Fm C Fm C Fm C Fm

Huu.. huu..

(Tribunnews.com)