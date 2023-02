Daftar Drama Korea dan Film yang Dibintangi Lee Da In, Calon Istri Lee Seung Gi

Inilah daftar drama Korea dan film yang dibintangi oleh Lee Da In, calon istri Lee Seung Gi.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar drama Korea dan film yang dibintangi oleh Lee Da In.

Lee Da In merupakan artis Korea yang bernaung di bawah agensi 9ATO Entertainment.

Lahir di Seoul, 5 November 1992, Lee Da In adalah putri dari aktor Kyeon Mi Ri dan Im Young Gyu.

Dikutip dari mydramalist, Lee Da In merupakan keturunan dari Hwanggan Kyeon melalui pihak ibunya.

Hal tersebut membuat Lee Da In termasuk dalam keturunan Gyeon Hwon, raja pertama kerajaan Hubaekje, selama Tiga Kerajaan Korea Akhir.

Diketahui, Lee Da In telah membintangi beberapa drama Korea dan film.

Baca juga: Profil Lee Da In, Artis Korea yang akan Dinikahi Lee Seung Gi

Daftar drama Korea dan film yang dibintangi Lee Da In

Drama Korea

- Twenty Years Old (2014) sebagai Kim Hye Rim

- Make a Woman Cry (2015) sebagai Park Hyo Jung

- Entourage (2016)

- Hwarang (2016) sebagai Soo Yeon

- My Golden Life (2017) sebagai Choi Seo Hyun (saudara perempuan Do Kyung)

- Come and Hug Me (2018) sebagai Lee Yeon Ji