Film Encanto Disney Bawa Pulang 3 Piala Grammy Awards 2023 - 

TRIBUNNEWS.COM - Film Encanto Disney berhasil membawa pualng 3 piala pada ajang Grammy Awards 2023.

Adapun 3 penghargaan Grammy Awards 2023 yang didapat oleh film Encanto Disney di antaranya, Best Compilation Soundtrack For Visual Media, Best Song Written For Visual Media – We Don’t Talk About Bruno, dan Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film And Television).

Mengutip dari laughingplace, untuk penghargaan Best Compilation Soundtrack, film Encanto Disney berhasil mengalahkan West Side Story dari 20th Century Studios.

Sementara pada kategori Best Song Written For Visual Media yaitu We Don’t Talk About Bruno, film Encanto Disney berhasil mengalahkan karya dari Beyonce, Taylor Swift, Lady Gaga, Angélique Kidjo, dan Billie Eilish dan Finneas O'Connell, dikutip dari grammy.com.

Mengutip dari DisneyPlusInformer, film Disney Animation Studios "Encanto" menceritakan kisah Madrigals, sebuah keluarga luar biasa yang tinggal di tempat yang menakjubkan dan mempesona.

Film Encanto ini mengambil latar perbukitan Kolombia.

Saat ini, film Encanto tersedia di Disney+ Hotsar.

Daftar Kategori Film Encanto Disney pada Grammy Awards 2023

- Best Compilation Soundtrack For Visual Media

- Best Song Written For Visual Media – We Don’t Talk About Bruno

- Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film And Television).

Baca juga: Sinopsis Film Encanto Tayang di Disney Plus Hotstar, Kisah Keluarga Madrigals yang Penuh Keajaiban

Daftar Pengisi Suara Film Encanto Disney

- Stephanie Beatriz sebagai Mirabel

- María Cecilia Botero sebagai nenek Mirabel, Alma alias Abuela