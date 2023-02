Film Virgo and The Sparklings akan Dijadikan Serial Korea oleh HB Entertainment, Ini Sinopsisnya

Film Virgo and The Sparklings akan dijadikan serial Korea oleh HB Entertainment. Simak sinopsis hingga daftar pemerannya.

TRIBUNNEWS.COM - Film Virgo and The Sparklings dikabarkan akan dijadikan serial Korea.

Film Virgo and The Sparklings merupakan hasil garapan sutradara Ody C Harahap melalui rumah produksi Screenplay Bumilangit.

Nantinya, film Virgo and The Sparklings dijadwalkan tayang pada 2 Maret 2023 mendatang.

Meskipun belum ditayangkan di bioskop, namun film Virgo and The Sparklings telah dibeli lisensinya oleh studio film Korea, HB Entertainment.

Dikutip dari akun Instagram @jokoanwar, Board of Director dari Screenplay Bumilangit tersebut mengungkapkan rasa bangga terhadap pencapaian film Virgo and The Sparklings.

"Ada kabar bahagia dan bikin bangga nihh."

"HB Entertainment, sebuah rumah produksi kenamaan dari Korea Selatan sudah membeli lisensinya Virgo. Virgo mau dijadiin serial korea." tulis @jokoanwar pada Senin (6/2/2023).

Sebagai informasi, sebelumnya HB Entertainment telah merilis sejumlah film terkenal yakni The K2, My Love from the Star dan Sky Castle.

Hal tersebutlah, yang membuat Joko Anwar merasa bangga.

Selain itu, Joko Anwar mengungkapkan bahwa Film Virgo and The Sparklings akan bisa menjadi kebanggaan Indonesia di mata Internasional.

Sinopsis Film Virgo and The Sparklings

Virgo and The Sparkling merupakan film bertema pahlawan super yang bercerita tentang empat orang sahabat.

Persahabatan tersebut, terdiri dari Rianny, Ussy, Monica, dan Sasmi.

Keempat sahabat itu sepakat untuk membuat sebuah grup band dengan nama Virgo & The Sparklings.