Profil Prilly Latuconsina, Pemeran Ratna Suminar di Film Gita Cinta dari SMA

Prilly Latuconsina lahir di Tangerang, 15 Okotber 1996.

Dikutip dari Tribun Wiki, Prilly Latuconsina merupakan anak dari pasangan Rizal Latuconsina yang berdarah Ambon dan Ully Djulita yang berdarah Sunda.

Prilly Latuconsina adalah anak sulung dari dua bersaudara.

Diketahui, Prilly Latuconsina memiliki adik laki-laki bernama Raja Latuconsina yang berusia lima tahun lebih muda.

Prilly Latuconsina sempat dikabarkan dekat dengan Aliando Syarief.

Namun, baik Prilly Latuconsina maupun Aliando Syarief menyangkal berita tersebut.

Kemudian, Prilly Latuconsina menjalin hubungan dengan Maxime Bouttier dan hubungan tersebut akhirnya kandas.

Perjalanan karier

Prilly Latuconsina memulai kariernya dengan tampil menjadi host acara Si Bolang TRANS7 untuk mengisi episode di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kemudian, ia berkesempatan untuk tampil di program Koki Cilik di TRANS7.

Satu tahun kemudian, Prilly melebarkan sayapnya ke dunia sinetron dengan Get Married the Series 1 besutan Kharisma Starvision Plus.

Beberapa sinetron lain yang pernah dibintanginya adalah Hanya Kamu bersama Coboy Junior, Monyet Cantik, dan Get Married the Serries 2.

Tak hanya itu, Prilly juga membintangi sinetron Ganteng Ganteng Serigala yang tayang di SCTV tahun 2014.