Song Joong Ki dan Choi Sung Eun Jadi Pemeran Utama Film My Name is Loh Kiwan yang Tayang di Netflix

TRIBUNNEWS.COM - Netflix akan menghadirkan film Korea terbaru berjudul My Name is Loh Kiwan.

Pemeran utama dalam film My Name is Loh Kiwan yakni Song Joong-ki dan Choi Sung-eun.

Mengutip dari rilis Netflix yang diterima Tribunnews, My Name is Loh Kiwan diangkat dari novel bertajuk I Met Loh Kiwan karya Cho Hae-jin.

My Name is Loh Kiwan mengikuti kisah seorang pembelot Korea Utara bernama Loh Kiwan (Song Joong-ki) .

Loh Kiwan memenuhi syarat untuk menjadi pengungsi di Belgia demi meraih kebebasan.

Ia jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Mari (Choi Sung-eun).

Mari merupakan mantan penembak Korea yang lahir di Belgia.

Mari sudah tak lagi punya keinginan untuk hidup.

Cerita akan berpusat pada bagaimana Loh Kiwan dan Mari jatuh hati setelah pertemuan pertama mereka.

Loh Kiwan tiba di Belgia untuk memulai hidup baru sementara Mari kehilangan semangat hidup.

Berhasilkan Loh Kiwah membangkitkan semangat hidup Mari?

Tantangan apa yang harus dihadapi Loh Kiwah selama di Belgia?

Sebelumnya, Song Joong-ki bermain dalam film Space Sweepers.

Dalam Space Sweepers, ia berperan sebagai pilot yang mempertaruhkan hidupnya untuk mengumpulkan puing-puing luar angkasa.