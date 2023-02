Profil JungWon ENHYPEN yang Ulang Tahun ke-19 Hari Ini, ENHYPEN Unggah Foto Spesial

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil JungWon ENHYPEN yang ulang tahun ke-19 pada hari ini, Kamis (9/2/2023).

ENHYPEN mengunggah foto JungWon dengan hiasan ulang tahun yang meriah.

"HAPPY JUNGWON DAY," tulis ENHYPEN mengawali caption-nya di Twitter.

"Seperti mata yang selalu bersinar dengan cerah, kami harap ulang tahun ke-19 tahunmu penuh dengan senyum riang," lanjutnya.

Penggemar JungWon lalu memberikan komentar dengan mengunggah foto dan video JungWon.

"Happy birthday to our talented leader. Hope you are very happy. May only good things come into your life. We are proud of JungWon," tulis penggemar.

Profil JungWon ENHYPEN

Yang JungWon lahir pada 9 Februari 2004 di Seoul, Korea Selatan.

JungWon dibesarkan oleh neneknya karena orang tuanya bekerja sepanjang waktu.

Ia memiliki satu orang kakak perempuannya.

JungWon adalah pemimpin grup Kpop ENHYPEN di bawah Belift Lab.

JungWon ENHYPEN (Kpopping)

JungWon merupakan mantan peserta dan pemenang acara bertahan hidup I-LAND, di mana dia menduduki peringkat 1 di final.

Sebelumnya, ia mengikuti latihan sebagai trainee selama 1 tahun 4 bulan.

JungWon merupakan mantan trainee SM Entertainment (2017-2018) dan BigHit Entertainment (2018-2019), dikutip dari KProfiles.