Profil Nong Poy, Transgender Asal Thailand yang Dilamar Crazy Rich, Ternyata Model Sekaligus Aktris

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Nong Poy, transgender asal Thailand yang dilamar crazy rich.

Nong Poyd Treechada Petcharat lahir dengan nama Saknarin Marnyaporn.

Nong Poy lahir di Phag Nga, Thailand pada 5 Oktober 1986.

Nong Poy dikenal sebagai seorang aktris dan model Thailand.

Mengutip dari MyDramaList, Nong Poy telah belajar Comm Arts di Universitas Suan Dusit, Hukum di Assumption University, acting di Universitas Siam.

Kemudian juga belajar teknologi di Universitas North-Chiang Mai sebelum kembali ke Universitas Siam.

Mengutip AsianWiki, Nong Poy lahir sebagai laki-laki dan menjalani operasi penggantian kelamin pada usia 17 tahun.

Pada tahun 2004, Nong Poy menjadi terkenal setelah memenangkan kontes kecantikan "Miss International Queen" dan "Miss Tiffany's Universe".

Kesuksesannya telah membawanya ke peran di industri film Hong Kong.

Film Hong Kong yang ia bintangi adalah The White Storm di tahun 2013 dan From Vegas to Macau II tahun 2015.

Selain dikenal sebagai model dan aktris, Nong Poy juga adalah seorang pendiri perusahaan teknologi biofarmasi BIOMT.

Nong Poy Dilamar oleh Pengusaha Kaya Raya

Melalui media sosial pribadinya @poytreechada, Nong Poy telah mengumumkan pertunangannya pada Kamis (2/2/2023), lalu.

Nong Poy mengunggah foto dirinya bersama sang kekasih sambil memamerkan cincin berhias batu besar.