Chord Gitar Permata Cinta - Aiman Tino: Lihat Diri Ini, Tatap Mata Ini

Thumbnail Official Music Video with Lyric Aiman Tino - Permata Cinta. Berikut chord gitar Permata Cinta - Aiman Tino dimainkan dari kunci Dm dengan lirik mana kau campakkan hatiku hati yang ku berikan padamu kasih.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Permata Cinta yang dinyanyikan Aiman Tino.

Chord gitar lagu Permata Cinta dimainkan dari kunci Dm.

Kunci Gitar Permata Cinta - Aiman Tino

[Intro] Dm E Am F Dm….E….E

Am F G C

lihat diri ini….tatap mata ini

Dm E

adakah aku pendusta cintamu

Am F G

renungku di sini di dalam hati ini

Am F G

adakah aku di sana engkau cintai….

[Reff I]

C

mana kau campakkan hatiku

E Am

hati yang ku berikan padamu kasih

F G C

semua jawabannya ada pa….damu

E

ku di sini kan setia

Am

menunggumu oh kasihku

F

meskipun maut mendatang

G C

menjemputku….

Am-E/G#-Am F

mengapa kau pergi

G C

dari diri ini

Dm

mengapa harus

E

kau merelakan aku

Am F

mudahnya kau melepaskanku

G

oh kasihku….

Am

mudahnya kau mencari

F G

teman penggantiku….

[Reff II]

C

mana kau campakkan hatiku

E Am

hati yang ku berikan padamu kasih

F G C

semua jawabannya ada pa….damu

E

ku di sini kan setia

Am

menunggumu oh kasihku

F

meskipun maut mendatang

G (F)

menjemputku….

[Musik] F G C Am Dm E Am

F G C-G/B-Am

Dm….G….

[Reff III]

C

mana kau campakkan hatiku

E Am

hati yang ku berikan padamu kasih

F G C

semua jawabannya ada pa….damu

E

ku di sini kan setia

Am

menunggumu oh kasihku

F Fm

meskipun maut mendatang

C

menjemputku….

(Tribunnews.com)