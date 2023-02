Oma Boy William Keceplosan Sebut Ayu Ting Ting 2 Kali Datang ke Rumah, Jawab soal Kemungkinan Nikah

TRIBUNNEWS.COM - Oma Boy William, Susilawati Muljadi, keceplosan sebut Ayu Ting Ting ternyata sudah dua kali datang ke rumah.

Bahkan, Susilawati Muljadi juga sudah mengetahui soal kabar kedekatan cucunya, Boy William dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Hingga keluarga Boy William sampai ada yang menghubungi sang oma untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut.

Pun diakui Oma Lazuardi, sapaan akrab Susilawati Muljadi, ia sering membaca berita terkait Ayu Ting Ting dan cucunya.

Saat diminta menanggapi soal Ayu Ting Ting, Susilawati Muljadi membeberkan fakta baru di hadapan sepupu Boy William.

Momen itu terekam dalam tayangan di YouTube BW pada Jumat (10/2/2023).

Baca juga: Umbar Kedekatan, Boy William Sebut Ayu Ting Ting Kangen Padanya saat Live Bareng di Instagram

"Oma udah denger berita belum tentang Koko (Boy) lagi deket sama siapa?" tanya sepupu Boy, Yosi.

"Ya tahu beritanya, itu sama si Ayu Ting Ting," sahut Oma.

"Eh, saudara Oma telepon semua. Enggak ada yang enggak telepon." lanjutnya.

Boy merasa terkejut lantaran sang Oma Lazuardi ternyata sering memantau kabar terbarunya lewat berita.

Termasuk mengenai kabar kedekatannya dengan ibunda Bilqis Khumairah Razak itu.

"Gue aja baru tahu kalau Oma gue baca-baca berita like, damn, I don't know what she's thinking (aku tidak tahu apa yang ia pikirkan)," ujar Boy.

Lebih lanjut, Boy bertanya pada Omanya apakah sudah pernah melihat wajah Ayu Ting Ting atau belum.

Tak disangka, Oma Lazuardi pun keceplosan ternyata Ayu Ting Ting sudah pernah datang ke rumah.