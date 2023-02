Adipati Dolken Berimajinasi, Lalu Tawarkan Diri Jadi Iblis Dalam Film Para Betina Pengikut Iblis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah sukses dengan film Bayi Ajaib, Adipati Dolken kembali akan meramaikan layar bioskop Indonesia dengan film bergenre horor.

Adipati Dolken meramaikan industri perfilman, dengan perannya sebagai Iblis dalam film Para Betina Pengikut Iblis, karya Rako Prijanto bersama rumah produksi Falcon Black.

Adipati Dolken mengakui, mulanya ia menerima film Para Betina Pengikut Iblis yang tayang di bioskop 16 Februari 2023 nanti.

Tapi ternyata, film Bayi Ajaib yang lebih dulu rilis.

"Terus waktu gue dapat horor gue selalu bilang sama bang Rako kalau gue mau jadi peran antagonis," kata Adipati Dolken dalam jumpa pers film Para Betina Pengikut Iblis, di kantor Falcon Pictures, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2023) malam.

Alasan pria yang akrab disapa Dodot ini karena mau mendapat peran berbeda dari karakter yang ia mainkan, di film-film sebelumnya.

"Gue pengen mencoba untuk kayak ya udah deh khusus horor gue mau main antagonis," ucapnya.

Ketika tawaran film Para Betina Pengikut Iblis datang, mulanya pria berusia 31 tahun itu berperan sebagai dokter Freedman.

Adipati Dolken dalam jumpa pers film Para Betina Pengikut Iblis, di kantor Falcon Pictures, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2023) malam.

"Tiba-tiba ditengah jalan gue baca kan skripnya, terus ada karakter iblis nih, terus gue ngomong ama bang Rako, yang main jadi iblis siapa dan dia mau gak coba gua jadi iblis," jelasnya.

"Akhirnya ya gua jelasin maunya gua apa di horor, yau dah jadilah gua iblis," sambungnya.

Karakter Iblis di film tersebut diakui suami Canti Tachril ini, banyak variasi dalam karakternya. Hal tersebut jadi mimpi Dodot yang belum terpenuhi di dunia akting.

"Buat gua salah satu hal yg beruntung bisa main karakter iblis karena you can do anything tanpa ada halangan lo gak boleh begini gak boleh begitu. Iblis tahu semuanya iblis bisa semuanya," terangnya.\

Lantas, bagaimana Adipati Dolken mendalami peran Iblis dalam film Para Betina Pengikut Iblis?

"Semuanya tentang imajinasi gue aja udah. karena gue gak pernah punya bayangan soal iblis seperti apa, sifat-sifat buruk manusia aja yang gue pake sebenernya. Emang berangkat dari situ," ujar Adipati Dolken.

Film Para Betina Pengikut Iblis dibintangi oleh Mawar de Jongh, Hanggini, Sara Fajira, Adipatk Dolken, Hans de Kraker, dan masih banyak lagi. (ARI).