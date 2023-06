Jadwal Tayang Film Why Do You Love Me, di Bioskop XXI Jakarta 29 Juni 2023

Poster Film Why Do You Love Me - Film Why Do You Love Me baru saja tayang pada hari ini, 29 Juni 2023, simak jadwal tayang perdananya di bioskop XXI.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal tayang perdana film Why Do You Love Me di bioskop XXI Jakarta.

Film Why Do You Love Me baru tayang di bioskop pada 29 Juni 2023, hari ini.

Why Do You Love Me merupakan film bergenre drama komedi.

Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto, dan diproduseri oleh Agus Basuki dan Agung Haryanto.

Why Do You Love diperankan oleh Adipati Dolken, Jefri Nichol, Onadio Leonardo, TJ, dan juga Lyodra Ginting.

Film ini menceritakan tentang perjalanan 3 orang laki-laki yang mendapatkan pengalaman seksual pertama mereka saat melakukan perjalanan darat ke Surabaya.

Jadwal Tayang Film Why Do You Love Me, pada Hari ini, 29 Juni 2023 di Bioskop XXI Jakarta:

ARTHA GADING XXI

16:05

20:35

ATRIUM XXI

16:45

18:45

20:45