Sinopsis Film Stolen, Aksi Nicolas Cage Selamatkan Putrinya yang Diculik, Bioskop TransTV Malam Ini

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film Stolen (2012) yang tayang di Bioskop TransTV malam ini, Sabtu (9/2/2023) pukul 20.00 WIB.

Film Stolen merupakan film bergenre action, crime, dan thriller.

Film Stolen dibintangi oleh Nicolas Cage, Malin Akerman, hingga Josh Lucas.

Dilansir IMDb, film Stolen memiliki rating 5,5/10.

Lantas seperti apa alur cerita film Stolen hingga trailernya? Berikut ulasannya.

Sinopsis Film Stolen (2012)

Berlatar tempat di New Orleans, Amerika Serikat, pencuri bank terkenal sekaligus seorang pria berkeluarga bernama Will Montgomery (Nicolas Cage), mencuri uang 10 juta dolar AS.

Will melakukan pencurian bersama rekannya Vincent, Riley Jeffers, dan Hoyt.

Akan tetapi, Will terlibat perselisihan dengan Vincent saat melarikan diri. Hoyt pun meninggalkan Will.

Agen FBI lalu berhasil memburu dan menangkap Will.

Demi meringankan hukuman yang bakal ia terima, Will membakar uang 10 juta dolar AS hasil curian tersebut.

Delapan tahun kemudian, Will bebas dari penjara dan dia pergi ke rumah putrinya yang menginjak dewasa, Alison Loeb, yang memiliki masalah dengannya.

Alison meninggalkan Will sendirian di kedai kopi dan naik taksi untuk menghadiri sesi dengan psikiaternya.

Beberapa menit kemudian, Will menerima telepon dari Vincent, yang sudah diduga tewas, mengatakan bahwa dia telah menculik Alison.