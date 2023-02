Ressa Herlambang Pernah Pinjam Uangnya Rp 5 Juta, Raffi Ahmad: Takut Terjerumus ke Hal Begituan

TRIBUNNEWS.COM - Raffi Ahmad sempat takut Ressa Herlambang terjerumus ke hal negatif saat meminjam uangnya.

Diketahui, Ressa Herlambang pernah meminjam uang Rp 5 juta kepada Raffi Ahmad tahun 2010.

Hal ini lantaran keluarga Ressa Herlambang terpuruk dan membutuhkan uang.

Dikutip dari YouTube SCTV, Minggu (12/2/2023), Ressa Herlambang mengungkapkan alasan saat itu meminjam uang.

Ressa Herlambang mengaku bahwa bisnis keluarganya hancur hanya dalam waktu satu hari.

"Aku mau kasih tau alasannya waktu itu pinjem (uang) karena waktu itu bisnis hancur lebur dalam waktu sehari."

"Sore itu aku masih punya segalanya, and then besok aku langsung gone," terang Ressa Herlambang.

"Langsung ilang semua?" tanya Raffi Ahmad kaget dan tidak percaya.

Bahkan, Ressa Herlambang sampai diajak ke rumah keluarganya.

"Diajak ke rumah tante sama nyokap bokap, aku cuma bawa baju," bebernya.

Semua aset keluarga Ressa pun dijual lantaran mereka dikejar orang dengan tanggungan hingga Rp 12 juta.

"Pada saat itu malem, dari semua aset dijual, pada malam itu lagi dikejar orang, 12 juta," lanjut Ressa.

Pria berusia 36 tahun tersebut akhirnya meminta bantuan kepada Raffi Ahmad dan Yadi Sembako.

"Jadi aku telepon itu kamu sama Yadi Sembako."