Profil Ardhito Pramono, Penyanyi yang Pingsan saat Manggung di Medan karena Sakit Mag Akut

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Ardhito Pramono.

Dikutip dari Tribun Wiki, pemilik nama lengkap Ardhito Rifqi Pramono tersebut lahir di Jakarta, 22 Mei 1995.

Ardhito Pramono pernah mengenyam penididikan di JMC Academy, Australia jurusan perfilman.

Setelah lulus dari JMC Academy, Ardhito Pramono membantu ayahnya untuk bekerja di perusahaan milik sang ayah di bidang aircraft maintenance.

Satu tahun kemudian, Ardhito Pramono terpilih sebagai Top 6 MTV Indonesia VJ Hunt.

Diketahui, sejak kecil Ardhito Pramono sudah menjadi penikmat musik jazz dan memfavoritkan musik jazz tahun 1940-an.

Ardhito Pramono pun menguasai beberapa instrumen musik, di antaranya piano, gitar, serta drum yang dipelajari secara autodidak.

Baca juga: 6 Fakta Ardhito Pramono Pingsan saat Manggung, Derita Mag Akut hingga Kini Jalani Penyembuhan

Perjalanan karier

Ardhito Pramono dikenal melalui video cover yang diunggah di kanal YouTube miliknya.

Salah satu lagu yang pernah di-cover oleh Ardhito Pramono adalah She Was Mine milik AJ Rafael yang diunggah pada 2013.

Satu tahun kemudian, banyak orang yang mampir ke kanal YouTube miliknya.

Ardhito Pramono lalu menciptakan lagu dan membuat video untuk lagu bertajuk 'I Placed My Heart' dan disusul lagu 'What You Feel About Me'.

Namanya semakin dikenal lantaran lagu Bitterlove yang rilis Oktber 2016.

Selain itu, Ardhito pernah menjadi creative planner serta music director untuk WebTVAsia.