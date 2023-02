TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rahasia Fachry Albar dan Renata Kusmanto jadi Pasangan Selebriti Paling Bikin Iri, Mesranya Kebangetan.

Pasangan suami istri Fachry Albar dan Renata Kusmanto disebut saling melengkapi satu sama lain. Keduanya sama-sama rupawan. Memasuki usia pernikahan ke-9. Fachry yang juga dikenal karena perannya di Pengabdi Setan adalah seorang aktor, model, dan musisi berdarah Arab. Sementara itu, Renata Kusmanto dikenal sebagai aktris dan model yang namanya dikenal di tanah air.

Fachry dan Renata pertama kali bertemu di lokasi syuting film Renata. Fachry yang ternyata telah mengenal Renata sejak lama mengaku mengunjungi lokasi syuting hanya untuk melihat Renata. Setelah pertemuan pertama tersebut, mereka sepakat untuk bertemu kembali di sebuah lounge.

Saat ditanya mengenai kesan pertama mereka terhadap satu sama lain, Renata mengatakan bahwa Fachry memiliki vibes seorang bad boy, sementara Fachry menganggap Renata adalah wanita yang pendiam dan sangat menjaga image-nya.

"Everyday is a love day with @adellejewellery #adellejewellery Make up by @kusumarini_makeup Hair by @ilhamgaseh_hair," tulis Renata Kusmanto di akun Instagramnya seperti dilihat, Senin (6/2/2023).

Pada tahun 2014 keduanya resmi menikah. Fachry dan Renata dikenal sebagai pasangan suami istri yang good looking dan jauh dari gosip miring walaupun mereka mengaku bahwa banyak yang berbeda setelah menikah.

Setelah menikah, pasangan ini baru menyadari bahwa mereka sangat berbeda dan bertolak belakang. Namun perbedaan itu tidak menghalangi hubungan mereka malah justru membuat mereka saling melengkapi.

Saat ini, Fachry dan Renata dikaruniai oleh 2 orang buah hati, yaitu River dan Clover yang perbedaan usianya hanya terpaut 2 tahun. Mereka dikenal sebagai keluarga yang hangat dan kompak, serta suka menghabiskan waktu bersama.

Fachry dikenal sebagai suami yang suka memberikan surprise romantis untuk istrinya. Kejutan yang diberikan selalu ekstra dan berkesan di hati Renata.

Dalam salah satu wawancaranya yang diunggah di Instagram, Fachri Albar mengatakan Renata Kusmanto adalah orang luar biasa. Begitu juga dengan Renata Kusmanto yang mengatakan Fachri Albar sangat jago memberikan kejutan-kejutan.

"Dia itu jago banget dalam memberikan kejutan deh pokoknya," ungkap Renata Kusmanto.

Seperti Fachry Albar untuk kalian para pria yang ingin memberikan kejutan romantis bagi pasangan atau ingin melamar pasangan di hari kasih sayang, Adelle Jewellery memiliki solusinya.

Adelle Jewellery memiliki program diamond engraving dimana Anda bisa mengekspresikan perasaan Anda melalui pesan spesial yang diukir di bagian girdle berlian. Ada 3 jenis pesan spesial yang dapat dipilih, yaitu "I love you", "Happy Anniversary", dan "Will You Marry Me".

Ukiran pada berlian tidak mempengaruhi keindahan maupun kualitas dari berlian. Anda juga akan mendapatkan diamond loupe secara gratis yang dapat digunakan untuk melihat ukiran di girdle berlian.