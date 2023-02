Aldila Jelita Ceritakan Momen Penantian Indra Bekti Kembali Jadi Host, sang Suami Sempat Gugup

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Indra Bekti sukses memandu konser grup musik BLUE di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Selasa (14/2/2023).

Aldila Jelita pun merasa bangga dengan aksi perdana Indra Bekti menjadi host setelah vakum lantaran mengalami pecah pembuluh darah akhir Desember lalu.

Rasa bangga itu Aldila Jelita tunjukkan melalui unggahn Instagramnya @dhila_bekti, Rabu (15/2/2023).

Dalam unggahan itu, Aldila membagikan momen sang suami memandu acara konser BLUE.

Aldila pun mengaku gugup menanti momen sang suami kembali menjadi host.

Namun ia merasa yakin dengan kemampuan Indra Bekti dalam menjalankan tugasnya sebagai host.

Baca juga: Kembali Jadi Host Konser, Indra Bekti Sempat Diinfus untuk Jaga Kondisi Tubuhnya Pasca Sakit

"You did it! Allah maha besar ya robbku."

"Menunggu hari ini penuh dengan doa dan nervouse, tp rasa didada yakin kalau ayah @indrabekti pasti bisa melakukan ini," tulis Aldila.

Aldila menyebut Bekti bersemangat dan sudah menantikan momen menjadi host konser BLUE.

Ia menambahkan momen tersebut merupakan langkah awal untuk membangkitkan semangat Bekti.

"Aku tahu semangat dan penantian dia dalam pekerjaan. Apalagi ini awal semangat beliau yg terbaru," imbuhnya.

Selama menunggu hari konser BLUE, Aldila menyebut Bekti tak bisa tidur untuk membahas persiapanya menjadi host.

"Begitu besar semangat ayah menanti hari ini. Sampe hari H dia gak bisa tidur cuma nanya kapan mulai."

"Dan apa aja yg harus disiapin dan apa aja yg harus dikerjain biar klien puas dengan apa yg akan ayah kerjakan @indrabekti," bebernya.