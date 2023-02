BLUE Meriahkan Hari Valentine Lewat Konser Tur di Indonesia 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Nur Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boyband asal Inggris BLUE berhasil menghibur para penggemarnya di Indonesia lewat konser bertajuk Romantic Valentine Live di Hotel Pullman Jakarta pada Selasa (14/2/2023) malam.

Boyband yang beranggotakan Lee Ryan, SimomnWebbe, Antont Costa dan Ducan James membuka penampilannya lewat lagu Sorry dari album One Love.

"Jakarta apa kabar? Apa kalian siap bersenang-senang?" kata Lee Ryan di panggung.

Selanjutnya, BLUE mengajak penonton untuk bernyanyi bersama lewat lagu Heart & Soul dan Haven’t Found You Yet.

Baca juga: Kebahagiaan Indra Bekti Comeback di Konser BLUE, Pengin Koprol di Atas Panggung

Ducan mewakili BLUE mengucapkan terima kasih atas antusias penonton yang telah hadir menyaksikan penampilan mereka.

"Terima kasih banyak sudah datang ke sini malam ini. Terima kasih atas antusiasme besar ini. Kami sangat senang tampil di sini dan bertemu kalian," ujar Duncan.

Di tengah-tengah penampilannya dalam lagu Best In Me, Antony seketika memberikan bunga untuk para fans BLUE.

Selain itu para personel lainnya turut mengucapkan selamat Hari Valentine untuk penggemar yang telah hadir dalam konser tur mereka.

"Cuma mau bilang selamat hari Valentine. Kami bawakan bunga ini untuk kalian," ungkap Lee Ryan.

"Yang teriak paling kencang akan saya lempar (bunga ini) ke arahnya," sambung Antony.

Antony lantas melempar bunga ke sisi kiri panggung disambut teriakan para penonton perempuan yang ingin mendapatkan bunga dari sang idola.

"Kalian sangat luar biasa malam ini," ucap Simon Webbe.

Total sebanyak 18 lagu dibawakan oleh BLUE dalam konser turnya itu seperti Sorry, Heart & Soul, Haven’t Found You Yet, U Make Me Wanna, If You Come Back, Ultraviolet, Paradise, Best In Me dan If You Come Back.

Breathe Easy, Too Close, Dance With Me, Curtain Falls, Fly By, Bubblin, All Rise dan tak hingga So Good.

Selain BLUE, Gareth Gates turut hadir menjadi opening act dalam konser bertajuk Romantic Valentine Live tersebut.

Bahkan konser yang dipromotori oleh Color Asia Live malam ini juga menjadi panggung pertama bagi Indra Bekti usai jatuh sakit karena pecah pembuluh darah di otak.

Penampilan Indra Bekti pun cukup menghibur para penonton, canda tawa dilontarkan Indra Bekti seakan tidak menghiraukan penyakit yang sempat ia idap itu.