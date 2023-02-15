Lirik Lagu
Lirik dan Terjemahan Lagu Lilac - IU: Love Me Only 'Till This Spring
Simak lirik lagu Lilac yang dinyanyikan oleh IU. Lagu ini menyabet penghargaan Seoul Music Awards 2022.
Penulis:
Dian Hastuti
Editor:
Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Lilac yang dinyanyikan oleh soloist asal Korea Selatan, IU.
Lagu ini dirilis secara resmi pada 25 Maret 2021 dan merupakan salah satu track di album dengan tajuk yang sama, Lilac.
Dirilis satu tahun lalu, video klip lagu Lilac sudah ditonton lebih dari 95 juta kali oleh pengguna YouTube.
Lagu ini juga menyabet penghargaan Seoul Music Awards 2022 untuk kategori Record of the Year in Digital Release.
Berikut lirik lagu Lilac yang dinyanyikan oleh IU.
Lirik lagu Lilac - IU
nalineun kkochgalue nun-i ttakkeumhae (aya)
nunmul-i goyeodo kkug cham-eullae
nae ma-eum hankyeon bimilseuleon oleugol-e neoh-eodugoseo
yeong-wonhi doegam-eul sungan-inikka
[Pre-Chorus]
uli dul-ui majimag peijileul jal butaghae
eoneu jagbyeol-i iboda wanbyeoghalkka
Love me only 'till this spring
[Chorus]
o lilac kkoch-i jineun nal goodbye
ileon gyeolmal-i eoullyeo
annyeong kkoch-ip gat-eun annyeong
haiyan uli bomnal-ui climax
a eolmana gippeun il-iya
[Post-Chorus]
Ooh, ooh, ooh, ooh
Love me only 'till this spring
bombalamcheoleom
Ooh, ooh, ooh, ooh
Love me only 'till this spring
bombalamcheoleom
gibun-i dal-a kosnolae buleune (lalla)
ibkkolineun saljjag ollin chae
eojjeom ileohge haneul-eun deo balam-eun tto wanbyeoghan geonji
oneulttala nae moseub mam-e deul-eo
[Pre-Chorus]
cheoeum mannan geunalcheoleom yeppeudago malhaejullae
eoneu ibyeol-i itolog dalkomhalkka
Love resembles misty dream
[Chorus]
o lilac kkoch-i jineun nal goodbye
ileon gyeolmal-i eoullyeo
annyeong kkoch-ip gat-eun annyeong
haiyan uli bomnal-ui climax
a eolmana gippeun il-iya
[Post-Chorus]
Ooh, ooh, ooh, ooh
Love resembles misty dream
tteunguleumcheoleom
Ooh, ooh, ooh, ooh
Love resembles misty dream
tteunguleumcheoleom
Sumber: TribunSolo.com
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