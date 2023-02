Lirik dan Terjemahan Lagu Lilac - IU: Love Me Only 'Till This Spring

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Lilac yang dinyanyikan oleh soloist asal Korea Selatan, IU.

Lagu ini dirilis secara resmi pada 25 Maret 2021 dan merupakan salah satu track di album dengan tajuk yang sama, Lilac.

Dirilis satu tahun lalu, video klip lagu Lilac sudah ditonton lebih dari 95 juta kali oleh pengguna YouTube.

Lagu ini juga menyabet penghargaan Seoul Music Awards 2022 untuk kategori Record of the Year in Digital Release.

Berikut lirik lagu Lilac yang dinyanyikan oleh IU.

Lirik lagu Lilac - IU

nalineun kkochgalue nun-i ttakkeumhae (aya)

nunmul-i goyeodo kkug cham-eullae

nae ma-eum hankyeon bimilseuleon oleugol-e neoh-eodugoseo

yeong-wonhi doegam-eul sungan-inikka

[Pre-Chorus]

uli dul-ui majimag peijileul jal butaghae

eoneu jagbyeol-i iboda wanbyeoghalkka

Love me only 'till this spring

[Chorus]

o lilac kkoch-i jineun nal goodbye

ileon gyeolmal-i eoullyeo

annyeong kkoch-ip gat-eun annyeong

haiyan uli bomnal-ui climax

a eolmana gippeun il-iya

[Post-Chorus]

Ooh, ooh, ooh, ooh

Love me only 'till this spring

bombalamcheoleom

Ooh, ooh, ooh, ooh

Love me only 'till this spring

bombalamcheoleom

gibun-i dal-a kosnolae buleune (lalla)

ibkkolineun saljjag ollin chae

eojjeom ileohge haneul-eun deo balam-eun tto wanbyeoghan geonji

oneulttala nae moseub mam-e deul-eo

[Pre-Chorus]

cheoeum mannan geunalcheoleom yeppeudago malhaejullae

eoneu ibyeol-i itolog dalkomhalkka

Love resembles misty dream

[Chorus]

o lilac kkoch-i jineun nal goodbye

ileon gyeolmal-i eoullyeo

annyeong kkoch-ip gat-eun annyeong

haiyan uli bomnal-ui climax

a eolmana gippeun il-iya

[Post-Chorus]

Ooh, ooh, ooh, ooh

Love resembles misty dream

tteunguleumcheoleom

Ooh, ooh, ooh, ooh

Love resembles misty dream

tteunguleumcheoleom