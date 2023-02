Profil Suga BTS, Idol yang akan Gelar Konser Solo Pertamanya di ICE BSD Tangerang selama 3 Hari

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Suga BTS, idol yang akan menggelar konser solo pertamanya di ICE BSD, Tangerang selama tiga hari.

Pemilik nama lengkap Min Yoon Gi tersebut lahir di Daegu, 9 Maret 1993.

Dikutip dari Tribun Wiki, Suga BTS disebut bukan berasal dari keluarga mapan.

Orang tua Suga BTS menentang mimpi anak mereka yang ingin menjadi musisi.

Hal ini lantaran orang tua Suga BTS ingin anak mereka menjadi pegawai kantoran.

Meski ditentang, Suga BTS tetap bekerja keras untuk meraih mimpinya.

Suga BTS kemudian mendaftarkan diri menjadi trainee di Big Hit Entertainment.

Sayangnya, karier Suga belum juga direstui orang tuanya hingga ia menjadi member BTS.

Pada akhirnya, orang tua dan kakak Suga BTS menonton konser BTS untuk pertama kali pada 8 Mei 2016 dalam konser The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue.

Momen tersebut membuat Suga BTS menangis di atas panggung.

Diketahui, nama Suga diberikan oleh CEO Big Entertainment.

Nama Suga dipilih lantaran ia memiliki warna kulit pucat serta senyum yang manis seperti sugar atau gula.

Di sisi lain, Suga berasal dari penggabungan kata shooting guard, posisi dirinya saat bermain basket.

Tak hanya itu, Suga memiliki nama itu lantaran ingin berpromosi dengan manis.