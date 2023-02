Lirik dan Terjemahan Lagu Better Than Gold - NCT Dream: Someday Will Vanish Vanish

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Better Than Gold yang dibawakan oleh boy group asal Korea Selatan, NCT Dream.

Lagu yang dirilis pada 28 Maret 2022 ini dimuat dalam album yang bertajuk Glitch Mode.

Dikutip dari Sonora.id, album Glitch Mode terhitung menjadi album studio kedua mereka menyusul Hot Sauce (2021).

Official audio lagu Better Than Gold diunggah di YouTube NCT DREAM sejak sepuluh bulan lalu.

Audio lagu ini sudah didengarkan lebih dari 2,9 juta kali pada Kamis (16/2/2023).

Berikut lirik lagu Better Than Gold yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lirik lagu Better Than Gold - NCT Dream

Baby you know, yeah, you know, yeah, you know

Yeah, you know gidaryeo watjanni (Yeah, yeah)

Baby you got yeah, you got yeah, you got

Yeah, you got choegoui nari

Nunape (Yeah nunape)

This is real (Baby, this is real)

On sungani nege hyanghage

Fav song matchwo deureo du son

Naepdwo ttan aedeul talking

Jinbuhan saying not working

Dadeul chajeurago hae

Gold color, no, I don't care

Jigeum mankkikaneun ge jungyohae (jigeum mankkikaneun ge jungyohae)

Everyday so fast (oneuri jinamyeon)

Oji ana live once (Only once)

Mam hyanghaneun gil

Don't ever miss it, make it real, baby

Ooh, yeah, yeah

Cash cash cash cash cash

Someday will vanish vanish (Gentleman, are you ready?)

'Cause i sunganeul jeulgyeo

Every Monday (Let's play it)

Every Tuesday (We dance)

On Wednesday, we yeah, we yeah (Here we come)

Yuseongucheoreom

Ssodajin bulbicheul dama seonmulhae julge

Neol majihal naeiri geumboda binna

It's better, better, better, better than

Go-o-o-o-o-old, go-o-o-o-o-old

Gold, I know it, you know it, yeah

Go-o-o-o-o-old, go-o-o-o-o-old (Let him know)

I sungani jinamyeon dollil su eopseo

It's better, better, better than gold

Baby are you ready?

Mom ullige volume up (Yeah)

Bass, drum beating

Chameul sudo eopsi keojyeo ga

Oneul haruneun

Gyeou jeonyaje jigeumbuteo sijakdoen

Chukjee wonhandamyeon yeoreojulge everyday

You are my VIP yeah, one, two, three (Champagne)

High five, we got style, young and wild

Cash cash cash cash cash

Someday will vanish vanish (Gentleman, are you ready?)

'Cause i sunganeul jeulgyeo