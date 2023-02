Lucky Hakim Buka-bukaan Uang Makan Minum Wakil Bupati Lebih Dari Rp 100 Setiap Bulan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Lucky Hakim mundur jadi Wakil Bupati Indramayu periode 2021-2024 jadi sorotan. Ia merasa gagal karena dapat uang makan ratusan juta tapi gagal menunaikan janji pada rakyat.

Lucky Hakim mundur lantaran menanggap dirinya sudah gagal mengemban amanah masyarakat Indramayu.

"Jadi tanggal 13 Februari kemarin saya mengundurkan diri dari wakil bupati indramayu. dengan alasan bahwa Wakil Bupati Indramayu telah gagal dalam mengemban amanah masyarakat," kata Lucky Hakim di Kawasan Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/2/2023).

"Waktu itu pasangan Nina-Lucky dan akhirnya menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Saya merasa secara pribadi telah gagal dalam mengemban amanah sehingga mengundurkan diri," tambah Lucky Hakim.

Dalam kesempatan yang sama, Lucky Hakim buka-bukaan terkait pendapatannya selama menjabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu terkait yang makan dan minum.

Menurutnya ia mendapat uang makan dan minum hingga Rp 100 juta perbulan. Nominal tersebut di luar dari gaji dan tunjangan lainnya.

"Sekadar informasi aja, untuk uang makan minum aja seorang Wakil Bupati sampai lebih dari 100 juta per bulan. Di luar gaji, fasilitas. Padahal sudah dapat tunjangan, listrik aja gratis. Take home pay itu bisa sampai lebih dari 200 juta per bulan," ucap Lucky.

Dengan semua fasilitas tersebut membuatnya merasa malu karena gagal melaksanakan amanah dari masyarakat Indramayu.

Oleh karena itu ia mengaku sudah tidak lagi mengambil uang makan sejak satu tahun ke belakang sebelum dirinya mengundurkan diri.

"Sampai saya tidak mau menerima anggaran makan minum, karena menurut saya terlalu mewah. Saya sudah dapat gaji 50 juta lebih dengan segala fasilitas yang mewah," ujar Lucky Hakim.

"Mungkin ini akan jadi bumerang buat saya, tapi saya merasa berdosa kalau tidak mundur, malu saya. Mending saya malu saat ini, berharap Allah memaafkan dan masyarakat Indramayu memaafkan, ketimbang pertanggungjawaban saya dunia akhirat," lanjutnya.

Ia kini hanya bisa meminta maaf kepada masyarakat Indramayu yang sudah gagal menjadi Wakil Bupati.

"Sekali lagi saya minta maaf, mohon dimaafkan. Saya juga minta maaf ke masyarakat Indonesia secara keseluruhan, saya ikhlas mundur sebagai langkah untuk memperbaiki diri. Gak tau lah apa yang terjadi ke depan," tutup Lucky Hakim.