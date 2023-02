Poster Drama Korea The Heavenly Idol dan Go Bo Gyeol - Berikut profil Go Bo Gyeol, pemeran Kim Dal di drama Korea The Heavenly Idol yang mengawali karier bermain film di tahun 2011.

Berikut profil Go Bo Gyeol, pemeran Kim Dal di drama Korea The Heavenly Idol.

Go Bo Gyeol merupakan aktris dan model asal Korea Selatan.

Go Bo Gyeol lahir di Korea Selatan pada 2 Mei 1988.

Go Bo Gyeol merupakan lulusan Departemen Akting dari Seoul Institute of the Arts, dikutip dari KMAG.

Go Bo Gyeol mengawali kariernya sebagai aktris pada tahun 2011.

Saat itu, Go Bo Gyeol bermain di film "Turtles".

Sementara itu, Go Bo Gyeol memulai debut dramanya pada tahun 2014 dan berperan dalam "Angel's Revenge", dikutip dari MyDramaList.

Setelah itu, Go Bo Gyeol telah muncil di banyak film dan serial TV lainnya.

Seperti, "Goblin", "Queen for Seven Days", "Go Back Couple" dan "Mother".

Di serial "Goblin", Go Bo Gyeol berperan sebagai ketua kelas Eun Tak yaitu Kim Yoo Na.

Kemudian Go Bo Gyeol juga terkenal karena perannya di drama Korea "Queen for Seven Days".

Go Bo Gyeol berperan sebagai keponakan Park Won Jong yaitu Yoo Myung Hye di drama Korea "Queen for Seven Days".

Sementara drama Korea terbarunya adalah "The Heavenly Idol" yang mulai tayang pada 15 Februari 2023.

Peran Go Bo Gyeol di Drama Korea The Heavenly Idol