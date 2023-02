Profil Kim Min Kyu, Pemeran Utama dalam Drama Korea The Heavenly Idol, Debut Akting di Tahun 2013

Kim Min Kyu didapuk jadi pemeran utama dalam drama Korea The Heavenly Idol. Siapkah sosok Kim Min Kyu ini? Simak profilnya dalam artikel ini.

Drama Korea terbaru berjudul The Heavenly Idol tayang perdana di Viu pada Rabu (15/2/2023)

Aktor Korea Selatan, Kim Min Kyu alias Kim Min Gue didapuk jadi pemeran utama dalam drama Korea The Heavenly Idol.

Sebelumnya, Kim Min Kyu dikenal berkat perannya dalam Business Proposal.

Siapkah sosok Kim Min Kyu ini?

Mengutip kprofiles.com, Kim Min Kyu lahir pada 25 Desember 1994.

Menurut perhitungan Korea, saat ini Kim Min Kyu berusia 29 tahun.

Kim Min Kyu memiliki tinggi badan 183 cm.

Ia memulai kariernya pada tahun 2023 dalam drama Mnet Monstar.

Namun, sosok Kim Min Kyu baru dikenal publik berkat perannya dalam drama Who Are You: School 2015.

Tahun 2016, ia mulai melebarkan sayapnya dalam film bertajuk Chasing.

Sosok Kim Min Kyu alias Kim Min Gue.

Dalam film tersebut, Min Kyu berperan sebagai Tae Young.

Popularitas Min Kyu semakin meningkat saat bermain drama Korea Business Proposal.

Berkat Business Proposal, Min Kyu berhasil meraih dua penghargaan sekaligus di ajang SBS Drama Awards 2022.