Sosok Jonathan Majors, Pemeran Kang di Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Jonathan Majors memerankan karakter Kang The Conqueror di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Berdasarkan tayangan trailernya, karakter Kang diceritakan sebagai penjahat super yang menjadi lawan pemeran utama.

Kang dikenal memiliki karakter yang sangat kuat dalam komik Marvel.

Dalam trailer film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan tampak menghayati perannya.

Dikutip dari imdb.com, Jonathan Majors memiliki nama lengkap Jonathan Michael Majors.

Aktor senior ini lahir pada 7 September 1989, di California, USA.

Jonathan pernah bermain di film The Last Black Man in San Francisco pada tahun 2019.

Kemudian di tahun 2020, Jonathan juga membintangi drama televisi Lovecraft Country.

Dikutip dari wikiwand,com, atas kepiawaiannya dalam berakting, ia juga sempat mendapatkan nominasi di acara Primetime Emmy Award.

Setelah itu, pada tahun 2021 dia kembali membintangi film The Harder They Fall.

Pada tahun 2022, ia mulai membintangi film Marvel, yaitu sebagai Kang The Conqueror.

Poster Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania (Tangkapan Layar Imdb.com)

Pada film film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan juga akan beradu akting bersama Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer dan masih banyak pemain lainnya.

Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan segera tayang pada 17 Februari 2023.