5 Fakta Film Man on Fire, Kisah Mantan Marinir AS yang Jadi Pengawal Gadis Kecil di Meksiko

Man on Fire dibintangi oleh Denzel Washington dan Dakota Fanning.

Film ini merupakan hasil adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama.

Berdurasi 146 menit, Man on Fire menampilkan adegan aksi Denzel Washington saat melindungi Dakota Fanning yang masih kecil.

1. Diadaptasi dari Novel

Film Man on Fire diadaptasi dari novel berjudul Man on Fire karya AJ Quinnell yang terbit tahun 1980.

Skenario film ini ditulis oleh Birna Helgeland, berdasarkan novel tersebut.

Film Man on Fire disutradarai oleh Tony Scott dan rilis pada tahun 2004.

Man on Fire menceritakan tentang mantan Kapten Pengintaian Pasukan Korps Marinir AS bernama John Creasy (Denzel Washington), dikutip dari Otaku Art.

Ia beralih profesi sebagai pengawal seorang gadis berusia sembilan tahun bernama Lupita "Pita" Ramos (Dakota Fanning) di Meksiko.

2. Latar Cerita Berubah

Sutradara Scott mengubah latar dari Italia (dalam novel) ke Meksiko, di mana penculikan menjadi isu utama.

Mexico City dipilih sebagai latar karena tingginya tingkat penculikan terkait uang tebusan.