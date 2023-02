Intip Keseruan GoPlay Creator’s Playdate, Heboh Penonton JKT48 Hingga Banyaknya Cosplayer di Venue!

TRIBUNNEWS.COM - Festival kreator bertajuk GoPlay Creator’s Playdate resmi digelar pada hari Sabtu, 4 Februari 2023 di Senayan Park (SPARK), Jakarta. Perhelatan yang digelar selama satu hari penuh ini dibuka dengan sangat meriah oleh sejumlah content creator GoPlay dan beberapa musisi tanah air.

Selain itu, festival kreator pertama yang diselenggarakan GoPlay ini berhasil membuat penonton antusias berkat berbagai banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan di booth dan para penampil yang penuh energik. Simak ulasan berikut ini sampai habis, ya!

Kehadiran para musisi tanah air di Creator’s Playdate membuat mood penonton naik turun, dari galau sampai happy!

Jessica Bunga, Jebung tampil di Goplay Creator's Playdate (Istimewa)

Penampilan pertama datang dari Jessica Bunga atau biasa disapa Jebung, yang membawakan 7 lagu terdiri dari cover lagu Sempurna, Get U, Cinta Pertama dan Terakhir; single hits Jebung sendiri, yaitu Cassava, 20, Indo Black Magic, dan ditutup dengan lagu groovy ciptaannya, Hepeng. Meski sempat diguyur gerimis rintik-rintik, pengunjung tetap antusias menyaksikan penampilan Jebung di panggung

Penampilan berikutnya datang dari pria kelahiran Tokyo, Jepang sekaligus seorang host acara Hirosensei di GoPlay, Hiroaki Kato. Selain tampil bersama full band-nya, Hiroaki Kato juga mengundang Maizura dan Ayana Shahab untuk ikut memeriahkan panggung Creator’s Playdate.

Setelah bahagia mendapat surprise guest dari Hiroaki Kato, suasana di venue mendadak menjadi tenang dan mellow karena penampilan dari Satine Zaneta! Satine membawakan lagu-lagu galau andalannya, yaitu Tamu, Utuh, Pada Waktunya, Salah Waktu, dan Laut.

Penampilan energik datang dari girlband baru jebolan audisi pencarian bakat We Can Be Winner, SUN. Membawakan single pertama mereka, SHINE, mereka juga membawakan lagu-lagu K-pop hits saat ini seperti Heartshaker TWICE dan Ditto NewJeans.

Tidak hanya penampilan sebagai SUN, masing-masing member membawakan lagu hits 2022, seperti Perahu Kertas, Every Summertime, dan

C.H.R.I.S.Y.E. Pengunjung semakin ramai dan merapat ke panggung ketika SUN membagikan merchandise-nya di akhir penampilan.

Menjadi salah satu guest star yang ditunggu para penonton, Dikta Wicaksono atau Dikta selalu mampu mengajak penonton untuk melakukan sing along di setiap lagunya. Membawakan lagu pembuka “Tunggu Aku”, Dikta berhasil tampil dengan apik dan berhasil menghipnotis penonton dengan lagu-lagu andalan lainnya.

Menjadi magnet dari Creator’s Playdate, JKT48 tarik puluhan penonton dengan 7 lagu. JKT48 mendapat animo yang cukup tinggi dari penonton Creator’s Playdate kemarin.

Tampil di Main Stage, penonton terlihat memadati area panggung dari depan hingga belakang. JKT48 menghentakan panggung dengan beberapa lagu hitsnya di sini, ada Rapsodi, Koisuru Fortune Cookie, Heavy Rotation, dan lagu-lagu lainnya.

Penampilan penutup yang mengesankan datang dari Orutaku Club feat. DJ Yochi & Ghaida Farisya. Mereka sukses menghipnotis puluhan penonton selama satu jam penuh untuk bergoyang dan ber-nostalgia bersama dengan menyanyikan lagu-lagu old school anime yang dikemas dalam bentuk karaoke.

Selain penampilan dari para musisi tanah air, penampilan yang gak kalah menarik datang dari para content creator kebanggaan GoPlay. Ada Tebak Lagu On Stage, GoPlay Music All Star, talkshow tentang menjadi content creator, dan penampilan lainnya. Konten-konten positif yang para content creator bangun di GoPlay, mereka bawakan LIVE di Creator’s Playdate.

Keseruan di masing-masing booth yang bertebaran hadiah!

Keseruan di booth dibuka dengan salah satu potret di GoPlay Booth, dimana banyak merchandise lucu ala GoPlay di sini. Pengunjung yang ingin mendapatkan merchandise gratis harus memenuhi syarat yang ada, yaitu harus download aplikasi GoPlay dan mengisi token GoPlay.