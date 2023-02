Jadwal Acara TV Sabtu, 18 Februari 2023, Tayang Film The Command hingga Drakor True Beauty

Simak jadwal acara TV Sabtu (18/2/2023), ada film The Command hingga drakor True Beauty.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (18/2/2023) di GTV, NET TV, RCTI, Trans 7, dan Trans TV.

Saksikan beragam acara TV yang hadir untuk menemani waktu luang di akhir pekan Anda.

Di Trans TV dapat Anda saksikan film The Command, yang diangkat dari kejadian nyata tentang kecelakaan kapal selam milik Rusia, Kurks.

Kemudian, ajang pencarian bakat memasak MasterChef Indonesia musim kesepuluh tayang di RCTI pukul 16.30 WIB.

Selain itu, di NET TV ada drama Korea Sell Your Haunted House, Legend Of The Blue Sea hingga True Beauty.

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (18/2/2023):

GTV

00:00 Konon Katanya

01:00 Buletin iNews Malam

01:30 My Girlfriend Is My Hater

03:30 Buletin iNews Pagi

04:30 Strike

06:00 SpongeBob SquarePants Movie

07:30 SpongeBob SquarePants Movie