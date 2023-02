Profil Lee Je Hoon, Pemeran Kim Do Gi di Drama Korea Taxi Driver 2

Lee Jee Hon pemeran Kim Do Gi di Taxi Driver 2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Lee Je Hoon, peneran Kim Do Gi di drama Korea Taxi Driver 2.

Lee Je Hoon merupakan aktor yang berasal dari Korea Selatan di bawah agensinya sendiri, Company On.

Lee Je Hoon lahir pada 4 Juli 1984 di Seoul, Korea Selatan.

Lee Je Hoon mengambil jurusan bioteknologi di Universitas Korea, dikutip dari MyDramaList.

Namun ia memutuskan keluar karena ingin fokus terhadap dunia akting.

Oleh karena itu, Lee Je Hoon dipindahkan ke School of Drama di Korea National University of Arts.

Setelah lulus kuliah, Lee Je Hoon memutuskan untuk bekerja di industri hiburan.

Perjalanan Karier

Lee Je Hoon melakukan debut akting pada tahun 2007 dengan bermain di film pendek yang bertajuk "They Live by Night".

Pada tahun 2009, Lee Je Hoon mengambil peran sebagai Sang Tae ketika muda di film "The Pit and the Pendulum", dikutip dari Tribunnewswiki.

Setelah itu, Lee Je Hoon berperan di film "Just Friends?" sebagai Seok Yi.

Tahun berikutnya, Lee Je Hoon mengambil peran di film 'The Influence'.

Namun, terobosannya baru muncul di film indie pada tahun 2011 "Bleak Night".

Film tersebut membuat namanya terkenal luas.