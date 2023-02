Lirik dan Chord Gitar Crito Mustahil - Denny Caknan: Sadar Aku Duk Seleramu Saiki

TRIBUNNEWS.COM - Crito Mustahil merupakan lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Denny Caknan.

Crito Mustahil adalah karya kedua dari 12 karya di album Denny Caknan "Kalih Welasku".

Official Music Video dari Crito Mustahil telah dirilis pada 6 Januari 2023 melalui kanal YouTube Denny Caknan.

Berikut adalah lirik dan chord gitar lagu Crito Mustahil.

Crito Mustahil - Denny Caknan

Fm C

sadar aku duk seleramu saiki

Dm Em

mung pengen negesi

F A# G

ati ati yen kangen kabari

Gm

C

ra mesakne niat

F C

gandemu ro aku

F Dm

cerita iki

G

cerita mustahil nggo aku

C

karep ati mastekne

F C F

kabeh senengmu

Dm

neng sandingmu

G

ra bakal ngilang

F G

kembang iki saben wengi

Em

ra nyongko luput

Cm

kang nduweni

F C

mugo lungoku nglegane atimu

G G C C F F

Dm Dm G G# Am

A# A# G G G

Dm Em

mung pengen ngadani

Fm C

sadar aku duk seleramu saiki

Dm Em

mung pengen negesi

F A# G

atia ti yen kangen kabari



Gm

C

ra mesakne niat

F C

gandemu ro aku

F Dm

cerita iki

G

cerita mustahil nggo aku

C

karep ati mastekne

F C F

kabeh senengmu

Dm

neng sandingmu

G

ra bakal ngilang

F G

kembang iki saben wengi

Em

ra nyongko luput

Cm

kang nduweni

F C

mugo lungoku nglegane atimu

F C

mugo lungoku nglegane atimu

