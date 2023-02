Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu Just Say I'm Sorry - P!NK ft. Chris Stapleton dalam album barunya berjudul TrustFall.

TRIBUNNEWS.COM - P!NK telah merilis album barunya berjudul TrustFall pada 17 Februari 2023.

Salah satu lagunya adalah Just Say I'm Sorry.

Di lagu ini, P!NK berkolaborasi dengan Chris Stapleton.

One.. two..

Just say I’m sorry

(Katakan saja aku minta maaf)

It’s not the hardest thing to do

(Itu bukan hal tersulit untuk dilakukan)

Just you’re wrong sometimes

(Hanya saja terkadang Anda salah)

And I’d believe you

(Dan saya percaya Anda)

Cause I love you

(Karena aku cinta kamu)

Just say I’m sorry

(Katakan saja aku minta maaf)

Everybody wants to be

(Semua orang ingin menjadi)

The one who’s right

(Orang yang benar)

Everybody wants the last word

(Semua orang menginginkan kata terakhir)