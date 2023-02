Lirik Lagu dan Terjemahan Hometown Glory - Adele: Everybody Taking Different Sides

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Hometown Glory yang dipopulerkan oleh Adele.

Lagu Hometown Glory dirilis pada tahun 2008.

Lagu Hometown Glory memiliki genre musik pop indie berdurasi 3 menit 35 detik.

Lagu Hometown Glory berhasil mengantarkan Adele meraih Penghargaan Grammy untuk Penampilan Vokal Pop Wanita Terbaik.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Tak Menangis - Maysha Jhuan: Sendiri, Aku Janji Takkan Menangis

Simak lirik lagu dan terjemahan Hometown Glory yang dinyanyikan oleh Adele dalam artikel berikut:

I've been walking in the same way as I did

Aku telah berjalan di jalan yang sama seperti yang kulakukan

Missing out the cracks in the pavement

Kehilangan pecahan di trotoar

And tutting my heel and strutting my feet

Dan bunyi tungkak dari langkah kakiku

Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I could call?

Adakah yang bisa kulakukan untukmu? Adakah seseorang yang bisa kutelpon?

No and thank you, please Madam. I ain't lost, just wandering

Tidak, terima kasih bu, aku tak tersesat, hanya sedang berkeliling



Round my hometown, Memories are fresh

Mengelilingi kampung halamanku, Kenangan yang segar

Round my hometown, Ooh the people I've met

Mengelilingi kampung halamanku, Ooh orang-orang yang kutemui

Are the wonders of my world, Are the wonders of my world

Adalah keajaiban duniaku, Adalah keajaiban duniaku

Are the wonders of this world, Are the wonders of my world

Adalah keajaiban duniaku, Adalah keajaiban duniaku

I like it in the city when the air is so thick and opaque

Aku suka di kota saat udara asap tebal dan buram