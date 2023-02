Awalnya Dikira Stroke, Iwet Ramadhan Ternyata Alami Pendarahan Selaput Otak, Tubuh Melemah Drastis

TRIBUNNEWS.COM - Penyiar radio Iwet Ramadhan baru saja membagikan kabar kurang mengenakkan terkait kondisi kesehatannya.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @iwetramadhan, Minggu (19/2/2023), Iwet Ramadhan diketahui tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Awalnya mengira bahwa ia terkena stroke, namun ternyata Iwed Ramadhan mengalami perdarahan di selaput otak.

Melemahnya anggota tubuh bagian kiri memang menjadi salah satu gejala yang dialami Iwet Ramadhan.

Menurut Iwet, dirinya juga mengalami sakit kepala selama lebih dari tiga minggu.

Namun hal tersebut hanya diatasinya dengan minum paracetamol.

Penyiar radio Iwet Ramadhan diketahui mengalami pendarahan di selaput otaknya. (Instagram @iwetramadhan)

Baca juga: Pengakuan Luna Maya Pernah 2 Kali Terjebak Cinta Lokasi, Cerita Iwet Ramadhan Malah Bikin Ketawa

"Udah sakit kepala lebih dari tiga minggu, constantly on paracetamol day and night."

"Sampai puncaknya, 14 Februari badan sebelah kiri melemah drastis (kayak ubur-ubur) dan sakit kepalanya semakin hebat," tulis Iwet.

Setelah itu, Iwet Ramadhan menyebut bahwa kondisinya kian memburuk.

Ia bahkan tak mampu memegang garpu dan pisau lantaran badan sebelah kiri semakin lemah.

"Rabu pagi 15 Februari sakit kepala nggak berkurang, masih ditahan karena siang itu harus berangkat biz trip ke Singapura."

"Tapi bapak sadar, something is wrong! Badan sebelah kiri semakin lemah, pegang garpu sama pisau buat sarapan aja udah nggak bisa," tulisnya.

Sadar ada yang tak beres dengan dirinya, Iwet memutuskan membatalkan perjalanan ke Singapura dan lebih memilih pergi ke rumah sakit.

"So I decided to cancel the biz trip, and went to the hospital instead," tulis Iwet Ramadhan.

Iwet Ramadhan (Istimewa)

Baca juga: Indra Bekti Ngaku Gugup Tampil di Panggung setelah Vakum karena Pendarahan Otak