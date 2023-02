Link Nonton The Last Of Us Episode 6, Pertemuan Kembali Joel dan Tommy

The Last Of Us Episode 6 - Berikut link nonton The Last Of Us episode 6, lengkap dengan spoilernya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link nonton The Last Of Us episode 6, lengkap dengan spoilernya.

Serial HBO The Last Of Us diadaptasi dari game untuk PlayStation yang dikembangkan oleh Naughty Dog.

Terdiri dari 9 episode, serial The Last Of Us episode 1 telah tayang pada 15 Januari 2023.

Saat ini, serial The Last Of Us telah memasuki episode 6 yang tayang pada Minggu, 9 Februari 2023.

Adapun link nonton The Last Of Us episode 6 dapat diklik di sini.

Spoiler The Last Of Us Episode 6

Pada episode 5, Joel dan Ellie baru saja selamat dari kejadian tragis di Kansas City, Missouri, dikutip dari Amazfeed.

Sementara di episode 6 ini, Joel akan bertemu kembali dengan sang adik yaitu Tommy.

Namun dalam pertemuan ini tidaklah mudah bagi keduanya.

Keduanya tidak setuju dengan apa yang harus dilakukan, dikutip dari Tomsguide.

Tommy, tampaknya, tidak senang dengan fakta bahwa mereka membunuh orang agar tetap hidup.

Spoiler The Last Of Us Episode 6, Pertemuan Joel dan Tommy

Mengutip dari Dexerto, keduanya juga tampak berdebat tentang apa yang telah mereka lakukan untuk bertahan hidup.

Tidak hanya itu, di episode 6 ini juga akan memperkenalkan istri Tommy yaitu Maria yang diperankan oleh Rutina Wesley.

Maria merupakan pemimpin para penyintas di Jackson, yang memiliki kota yang sebenarnya.