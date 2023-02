Lirik dan Terjemahan Lagu Best Friend Ever - NCT Dream, Trending di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Best Friend Ever yang dibawakan oleh boy group asal Korea Selatan, NCT Dream.

NCT Dream yang berada di bawah naungan SMTOWN, yakni NCT Dream, merilis single terbaru mereka berjudul Best Friend Ever pada Rabu (8/2/2023).

Lagu tersebut tercatat sebagai debut Jepang pertama milik NCT Dream.

Best Friend Ever bercerita soal kekuatan persahabatan yang dapat menjadikan setiap orang melewati segala macam situasi sulit di dalam hidup.

Lagu berirama tersebut banyak menggambarkan kehidupan masa muda yang penuh dengan kenangan, masalah, semangat, hingga kebersamaan dengan sahabat.

Dirilis sebelas hari yang lalu, video klip lagu ini sudah diputar lebih dari 6,2 juta kali pada Senin (20/2/2023) dan menjadi trending di YouTube.

Berikut lirik lagu Best Friend Ever yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lirik lagu Best Friend Ever - NCT Dream

Nanimokamo kireide shimi hitotsu nai

Bokura no sekai wa sonna kanpeki demon

Dareka ga waratte, dare ka wa naite

Sora no kumo no yō

Kotae nante nai, ayy

Kasanatteku gūzen

Deai toiu unmei

Katariatta yume

Kokoro ga kyōmei shite

Sorezore mune ni itami kakaete

Sono subete koete

Tsunagatteiku

And I wanna be the best thing I

The best you ever had

Donna toki mo

Best friend ever (Ooh-ooh)

Best friend ever

Yorokobi to namida, ureshi sa, kanashi sa

Wakachiau

Best friend ever (Ooh-ooh)

Best friend ever

Hashaida Fridays nemui Mondays

Kaketeku ima kaze ga saratteku

Sora o oyoideru kujira datte

Tada no H2O tte

Bokura shittetakeredo

Uh, atarimae ni kuru seven days routine

Sekasareru hibi, where are we going?

Kun to miru yume no mukō ni

How's it going? Keep it rolling

Falling to my world, there ain’t no bottom

No pass, freely enter my mind

Konya sutete ashita no nayamitachi

Sonokan ni hamattemite I wanna

And I wanna be the best thing I

The best you ever had

Donna toki mo

Best friend ever (Ooh-ooh)

Best friend ever

Yorokobi to namida, ureshi sa, kanashi sa

Wakachiau

Best friend ever (Ooh-ooh)

Best you always had