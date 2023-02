Lirik dan Terjemahan Lagu Sad Bitch - Anne Marie: This is Boring, So Annoying

Berikut adalah lirik lagu dan terjemahan lagu Sad Bitch - Anne Marie: Being sad is so last year, I'm over it (yeah).

TRIBUNNEWS.COM - Anne Marie merilis lagu barunya berjudul Sad Bitch.

Official Video lagu Sad Bitch dirilis di kanal YouTube Anne Marie pada 3 Februari 2023.

Berikut adalah lirik lagu dan terjemahan lagu Sad Bitch - Anne Marie.

Ini bukan lagu kebangsaan sedih lainnya

This ain't another sad girl anthem

Aku menuju ke jalan yang berbeda

I'm headin' down a different road

Apa pun yang beracun dibatalkan

Anything that's toxic's cancelled

Uh-uh, nah-uh, oh, tidak

Uh-uh, nah-uh, oh, no

Aku muak, tryna menjaga pacar

I'm fed up, tryna keep a boyfriend

Apakah saya punya pekerjaan?

Do I have a job?

Saya tidak tahu

I don't know

Ibuku sangat kecewa

My momma's so disappointed

Nah-uh, nah-uh, oh, tidak

Nah-uh, nah-uh, oh, no

Ini membosankan, sangat menyebalkan

This is boring, so annoying

Saatnya membalik halaman (yeah)

Time to turn the page (yeah)

Menjadi sedih begitu tahun lalu, saya mengatasinya (yeah)

Being sad is so last year, I'm over it (yeah)

Semua orang sangat sedih di sini, aku bosan (aku bosan)

Everyone's so down 'round here, I'm tired of it (I'm tired of it)