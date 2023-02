Jarang Tampil di Layar Kaca, Ricky Harun Kini Ingin Nikmati Waktu Bersama Keluarga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Ricky Harun tentu sudah tak asing lagi di industri hiburan Tanah Air.

Namun, Ricky Harun belakangan ini sudah jarang tampil di layar kaca, baik sinetron atau film.

Rupanya, anak dari Donna Harun ini mengaku ingin menikmati kesibukkan lainnya di luar industri hiburan.

"Lagi ada kerjaan, lagi jalanin bisnis sama nyokap gitu sama ngurusin anak," kata Ricky Harun di kawasan Grogol, Jakarta baru-baru ini.

Jarangnya tampil di layar kaca juga membuat Ricky Harun jadi punya banyak waktu bersama keluarga.

"Gue lebih kayak pagi-pagi sudah bisa nganterin anak sekolah, kadang bisa jemput. Terus juga di weekend-nya lebih banyak aktivitas sama anak anak. Jadi ya sudah, lebih banyak waktu saja buat keluarga," ungkap Ricky Harun.

"Kerja juga kan kerjaannya kayak nine to five gitu kan. Jadi pagi gue bisa sama keluarga, malamnya juga masih bisa sama keluarga," lanjutnya.

Karena hal tersebut, Ricky Harun kini memilih istirahat dari dunia seni peran.

Ricky Harun dan Herfiza Novianti (Instagram @rickyharun)

Bahkan ia tidak menerima tawaran main di film atau sinetron apa pun saat ini.

"Untuk TV sama film gue lagi stop ya. Kemarin cuma pas bulan November sempat syuting film, mungkin tayangnya Juni kayaknya. Tapi kalau untuk yang lain, lagi stop dulu," ujar Ricky Harun.

Ditambah, bintang sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini juga lelah dengan rutinitas syuting yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah.

"Capek, memang badan capek banget nih," pungkas Ricky Harun.