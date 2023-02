Zendaya Masuk Nominasi di NAACP Image Awards ke-54, Bersaing dengan Aktris Senior Hollywood

Zendaya/NAACP Image Awards

Zendaya masuk nominasi di NAACP Image Awards ke-54 untuk kategori 'Entertainer of the Year' yang akan digelar pada Sabtu (25/2/2023) pukul 8 malam di BET. Acara ini akan disiarkan secara bersamaan di seluruh jaringan Paramount Global termasuk BET Her, CBS, CMT, Comedy Central, Logo, MTV, MTV2, Paramount Network, Pop TV, Smithsonian, TV Land, dan VH1.