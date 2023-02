Karen Vendela yang Putuskan Batal Nikah dengan Boy William, Alasannya Tak Mau Hidup dari Konten

TRIBUNNEWS.COM - Boy William batal menikah dengan Karen Vendela. Padahal keduanya sudah mempersiapkan rencana tersebut.

Tak jelas apa yang menjadikan keduanya urung menikah.

Boy sendiri tak pernah mengungkap alasannya. Demikian pula Karen.

Margaret Vivi, ibu Karen Vendela, lantas ungkap fakta di balik batalnya rencana pernikahan putrinya itu dengan Boy William.

"Enggak jadi nikahnya Karen dengan Boy, sorry bukan ini ke Boy, dia (Karen) merasa 'waduh gila ya selama ini gue stres bener', (tapi) bukan stres relationship," kata Vivi dikutip dari YouTube Melaney Ricardo.

"Selama ini hubungan dengan Boy kayak ada sesuatu yang...," sambung Vivi tanpa melanjutkan ucapannya.

Menurut Vivi, Karen merasa sangat bahagia ketika akhirnya mengambil keputusan berpisah.

"(Karen seperti) 'wah I'm so happy, ternyata hidup gue lebih suka begini,'" ucap Vivi.

Baca juga: Mantan Boy William Pamer Pacar Baru, Natasha Wilona Goda Karen Vendela Agar Tunjukkan Wajah Kekasih

Perbedaan dunia kerja, menurut Vivi, menjadi alasan Karen merasa tidak nyaman melanjutkan hubungan dengan Boy William.

"Dia (Karen) enggak bisa yang hidupnya cuma kerja di konten, emang dunianya berbeda," tutur Vivi.

"Yang satu dunia kerjaan gini, yang satu juga Karen di keluarga yang bukannya artis," imbuhnya.

Keputusan untuk berpisah juga tak diambil Karen secara tiba-tiba. Karen sampai pergi ke luar negeri selama 2,5 tahun sebelum mengambil keputusan besar itu.

"Keputusan kan di tangan Karen, dia yang enggak mau melanjutkan pernikahan," ujar Vivi.

"Karen berpikir emang dia enggak bisa untuk balikan lagi, enggak bisa melanjutkan pernikahan, karena dia memang sudah punya hati bahwa enggak, 'saya enggak mau lanjutin ini,'" sambungnya.

Sebelumnya, Boy William sempat mengatakan bahwa dia punya rasa tidak percaya pada pernikahan.

"Pacaran kan have a relationship. Aku pernah ngomong sama pasanganku at that time, sebenarnya nikah itu buat apa?," kata Boy dikutip dari YouTube Maia AlElDul tv.

"Nikah tuh cuma kita nge-lock satu sama lain di atas kertas, toh juga nanti bisa cerai. Pasangan tanpa kertas pun bisa langgeng, kalau di luar negeri orang bisa berpasangan dan punya anak tanpa menikah," lanjutnya.