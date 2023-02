Geser Posisi Kylie Jenner, Selena Gomez Kembali Jadi Wanita dengan Followers Terbanyak di Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Pelantun "Lose You to Love Me", Selena Gomez telah resmi menjadi wanita dengan followers alias pengikut terbanyak di Instagram.

Saat ini, Selena Gomez telah mengumpulkan 382 juta pengikut di Instagram.

Hal tersebut membuat Selena Gomez berhasil melampaui Kylie Jenner.

Pasalnya, Kylie Jenner hanya memiliki 380 juta pengikut di Instagram.

Sebelumnya, Selena Gomez juga pernah dinobatkan menjadi wanita yang paling banyak diikuti di Instagram pada tahun 2019, dikutip dari DailyMail.

Tidak bertahan lama, Ariana Grande kemudian merebut gelar tersebut.

Kemudian disusul oleh Kylie Jenner.

Belakangan ini, Selena Gomez terlihat lebih aktif di Instagram, dikutip dari Billboard.

Unggahan terbaru Selena Gomez pada Rabu (23/2/2023) adalah foto dirinya yang sedang menyeruput koktail di sebuah restoran.

Ia menjelaskan, sempat menghapus unggahan karena menurutnya terlalu berlebihan.

"Saya menghapus ini satu kali karena saya pikir mungkin itu terlalu berlebihan, tapi eh," tulis @selenagomez.

Jumlah Followers Instagram Selena Gomez dan Kylie Jenner

Sempat Menghapus Aplikasi Instagram di Ponselnya

Dalam wawancaranya dengan Vanity Fair, Selena Gomez mengaku sempat menghapus aplikasi Instagram di ponselnya selama bertahun-tahun.

Mengutip dari Elle, Selena Gomez mengatakan hanya memiliki satu sosial media di ponselnya yaitu TikTok.