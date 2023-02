Terjemahan dan Lirik Lagu Placebo Effect, Lagu Terbaru dari d4vd

TRIBUNNEWS.COM - Terjemahan lirik lagu Placebo Effect dari d4vd dapat disimak di sini.

Penyanyi asal Amerika Serikat, d4vd baru saja merilis single terbarunya berjudul Placebo Effect.

Lagu Placebo Effect dirilis oleh d4vd pada 9 Februari 2023.

Perilisan lagu Placebo Effect ini dilakukan d4vd lewat akun YouTube-nya dan sudah didengarkan oleh 810 ribu pendengar.

Berikut terjemahan lirik lagu Placebo Effect yang dinyanyikan oleh d4vd:

[Verse 1]

Days go by so rapidly

Hari-hari berlalu begitu cepat

Oh, won't you comfort me

Oh, maukah kau menghiburku

I know what we had

Aku tahu apa yang kita miliki

It was make believe, oh

Itu membuat percaya, oh