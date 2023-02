Chord Gitar, Lirik Lagu, dan Terjemahan Somebody Else - The 1975: So I Heard You Found Somebody Else

The 1975 dalam acara BRIT Awards 2019. - Simak chord gitar, lirik lagu, dan terjemahan Somebody Else yang dipopulerkan 1975 berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar, lirik lagu, dan terjemahan Somebody Else yang dipopulerkan The 1975 berikut ini.

Chord gitar dan lirik lagu Somebody Else - The 1975:

[Verse 1] F G Am7 So I heard you found somebody else F G Am7 and at first I thought it was a lie F G I took all of my things that make sounds E7 Am7 Am9 the rest I can do without



[Chorus] F Am G I don't want your body but I hate to think about you with somebody else F Am G Our love has gone cold, you're intertwining your soul with somebody else F Am G I'm looking through you while you're looking through your phone and then leaving with somebody else F Am G oh, I don't want your body but I'm picturing your body with somebody else F Am G Come on baby, this ain't the last time that I'll see your face F Am G Come on baby, you said you'd find someone to take my place F G Oh I just don't believe that you have got it in you cos we are just gonna keep 'doin it' F G Am and everytime I start to believe in anything you're saying I'm reminded that I should be getting over it F Am G I don't want your body but I hate to think about you with somebody else F Am G Our love has gone cold, you're intertwining your soul with somebody else F Am G I'm looking through you while you're looking through your phone and then leaving with somebody else F Am G oh, I don't want your body but I'm picturing your body with somebody else [Bridge] F G C Get someone you love? Get someone you need? Fuck that, get money F I can't give you my soul, cos we're never alone [Chorus] F Am G I don't want your body but I hate to think about you with somebody else F Am G Our love has gone cold, you're intertwining your soul with somebody else F Am G I'm looking through you while you're looking through your phone and then leaving with somebody else F Am G oh, I don't want your body but I'm picturing your body with somebody else



Terjemahan lirik Somebody Else - The 1975:



Jadi saya mendengar Anda menemukan orang lain

Dan pada awalnya, saya pikir itu bohong

Saya mengambil semua barang saya yang mengeluarkan suara

Selebihnya saya bisa melakukannya tanpa

Aku tidak menginginkan tubuhmu

Tapi aku benci memikirkanmu dengan orang lain

Cinta kita menjadi dingin

Kamu menjalin jiwamu dengan orang lain

Aku melihat melalui dirimu

Saat kamu melihat melalui ponselmu

Dan kemudian pergi dengan seseorang lain

Tidak, saya tidak ingin tubuh Anda

Tapi saya membayangkan tubuh Anda dengan orang lain

Aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkannya tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu

Dan ayolah sayang (aku tahu)

Ini bukan terakhir kalinya aku melihat wajahmu

Dan ayolah sayang (aku tahu)

Kamu bilang akan menemukan seseorang untuk menggantikan tempatku

Saya hanya tidak percaya bahwa Anda memilikinya di dalam diri Anda

Karena kita akan terus melakukannya setiap kali

saya mulai percaya pada apa pun yang Anda katakan

Saya diingatkan bahwa saya harus melupakannya

Aku tidak menginginkan tubuhmu

Tapi aku benci memikirkanmu dengan orang lain

Cinta kita menjadi dingin

Kamu menjalin jiwamu dengan orang lain

Aku melihat melalui dirimu

Saat kamu melihat melalui ponselmu

Dan kemudian pergi dengan seseorang lain

Tidak, saya tidak ingin tubuh Anda

Tapi saya membayangkan tubuh Anda dengan orang lain

Aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu, aku tidak menginginkannya tubuhmu, aku tidak menginginkan tubuhmu

Dapatkan seseorang yang Anda cintai?

Dapatkan seseorang yang Anda butuhkan?

Persetan, dapatkan uang

Aku tidak bisa memberikan jiwaku

Karena kita tidak pernah sendirian

Dapatkan seseorang yang kamu cintai?

Dapatkan seseorang yang Anda butuhkan?

Persetan, dapatkan uang,

aku tidak bisa memberimu jiwaku

Karena kita tidak pernah sendirian

Dapatkan seseorang yang Anda cintai?

Dapatkan seseorang yang Anda butuhkan?

Persetan, dapatkan uang

Aku tidak bisa memberikan jiwaku

Karena kita tidak pernah sendirian

Dapatkan seseorang yang kamu cintai?

Dapatkan seseorang yang Anda butuhkan?

Persetan, dapatkan uang,

aku tidak bisa memberimu jiwaku

Karena kita tidak pernah sendirian

Aku tidak menginginkan tubuhmu

Tapi aku benci memikirkanmu dengan orang lain

Cinta kita menjadi dingin

Kamu menjalin jiwamu dengan orang lain

Aku melihat melalui dirimu

Saat kamu melihat melalui ponselmu

Dan kemudian pergi dengan seseorang lain

Tidak, saya tidak ingin tubuh Anda

Tapi saya membayangkan tubuh Anda dengan orang lain

